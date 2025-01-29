Комитет по этике рассмотрит интервью Дзюбы на заседании 4 февраля

Комитет РФС по этике назначил дату заседания в связи с интервью Артема Дзюбы.

Напомним, ранее РПЛ обратилась в комитет по этике РФС из-за интервью, которое нападающий «Акрона » дал «Матч ТВ » в ноябре. «Локомотив » инициировал лингвистическую экспертизу. В лиге считают, что прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».

«Заседание комитета по этике состоится 4 февраля», – сообщили службе коммуникаций РФС .

Сообщалось , что Дзюба может быть оштрафован на сумму до 250 тысяч рублей, если его признают виновным в нарушении регламента.

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