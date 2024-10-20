Болельщикам ПСВ разрешили приехать в Париж на матч с «ПСЖ в ЛЧ, но не посещать территорию «Парк-де-Пренс». Фанаты нидерландцев не прилетят на игру

Болельщикам ПСВ разрешили приехать в Париж на матч с «ПСЖ в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось , что фанатам нидерландского клуба запретили приехать на матч из-за прошлогодних беспорядков во время встречи нидерландской команды с «Лансом».

Однако после апелляции суд пересмотрел данное решение, вынеся вердикт в пользу ПСВ. Тем не менее ряд ограничений остается в силе, таких как запрет на посещение территории «Парк-де-Пренс» и запрет «свободы проявлять себя в качестве фанатов ПСВ».

Кроме того, из-за проблем внутренней безопасности, французская сторона сообщила, что не гарантирует безопасность путешествующих болельщиков ПСВ.

«Во время матча во вторник ПСВ придется обойтись без поддержки своих болельщиков», – говорится в сообщении ПСВ.

В декабре нидерландцам предстоит сыграть в Лиге чемпионов в гостях с «Брестом».

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