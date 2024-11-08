  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» из-за баннера про Палестину до конца года запретил перформансы фанатов на «Парк-де-Пренс» (Брюно Саломон)
20

«ПСЖ» из-за баннера про Палестину до конца года запретил перформансы фанатов на «Парк-де-Пренс» (Брюно Саломон)

«ПСЖ» до конца года запретил фанатские перформансы на «Парк-де-Пренс».

По сведениям журналиста France Bleu Paris Брюно Саломона, клуб принял решение запретить любые перформансы болельщиков на домашнем стадионе до конца года.

Это решение было принято из-за вывешивания ультрас баннера с надписью «Свободу Палестине. Война на земле, но мир во всем мире» перед матчем Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) в среду.

Позднее в клубе заявили, что не были в курсе акции болельщиков. После встречи с Французской федерацией футбола и правительством парижане пообещали проверять предматчевые баннеры на предмет политических заявлений.

Ожидается, что клуб также не будет допускать группу фанатов Collectif Ultras Paris на стадион вне игровых дней. Срок действия этого запрета неизвестен.

Акции фанатов с политическими посланиями запрещены в турнирах УЕФА, поэтому «ПСЖ» и группа ультрас также могут подвергнуться санкциям организации.

Баннер с надписью «Свободу Палестине» и флагом Ливана вывесили фанаты «ПСЖ» перед игрой с «Атлетико». Клуб был не в курсе: «Выступаем против сообщений политического характера»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GFFN
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoУЕФА
происшествия
болельщики
Федерация футбола Франции
Парк-де-Пренс
Политика
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Баннер с надписью «Свободу Палестине» и флагом Ливана вывесили фанаты «ПСЖ» перед игрой с «Атлетико». Клуб был не в курсе: «Выступаем против сообщений политического характера»
47вчера, 06:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пеп может продлить контракт с «Ман Сити» до вердикта о 115 нарушениях. Он не хочет оставлять команду в уязвимом положении
3 минуты назад
Байден о нападении на фанатов «Маккаби»: «Отвратительно, напоминает о темных моментах истории, когда евреев преследовали. Мы должны неустанно бороться с антисемитизмом»
913 минут назад
Полиция Амстердама арестовала 62 человека после нападения на фанатов «Маккаби». 5 пострадавших доставлены в больницу, пропавших без вести не осталось
1523 минуты назад
Игроки сборной Франции устали от Дешама и хотят, чтобы Зидан возглавил команду (Ромен Молина)
1325 минут назад
Карло Анчелотти: «Хотел бы выиграть новую ЛЧ, прежде чем закончить. Затем еще одну. «Реал» – лучший клуб в мире благодаря истории, «Милан» – лучший для изучения футбола»
1646 минут назад
Совет директоров «Барсы» проголосовал за ратификацию контракта с Nike на 140 млн евро в год
14сегодня, 20:17
Мбаппе не хочет играть за сборную Франции. Отношения с Дешамом напряженные (Ромен Молина)
111сегодня, 19:33
Корнеев о «Спартаке»: «Как можно было не взять Кордобу, экономия бредовая. Ты ослабляешь «Краснодар» и приобретаешь игрока, готового давать результат. В итоге остались с чем есть»
23сегодня, 19:21
А вы бы хотели, чтобы Харри Кейн наконец взял трофей?
сегодня, 19:00Спецпроект
Игроки «МЮ» впечатлены работой Аморима в «Спортинге» и ожидают успешного сезона (MEN)
17сегодня, 18:58
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Бавария», «Лейпциг», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу, «Унион» разделил очки с «Фрайбургом»
116 минут назад
Роналду после 1:0 с «Аль-Риядом»: «Победа подпитывает наш подъем»
342 минуты назад
Бахтиер Зайнутдинов: «Уровень футболистов в Турции все же повыше, чем в РПЛ. Здесь больше играют на атаку, болельщики требовательные, хотят шоу»
252 минуты назад
Тренер «МЮ» Флетчер отстранен на 3 матча и оштрафован на 7500 фунтов за конфликт с судьями на игре с «Брентфордом». Даррен отрицает, что оскорблял арбитров
1сегодня, 20:37
Сергей Юран: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» Галицкого выиграл РПЛ или Кубок. Таких людей, которые вкладывают свои деньги в российский футбол, у нас практически нет»
9сегодня, 20:32
Чемпионат Испании. «Райо» принимает «Лас-Пальмас», «Реал» сыграет с «Осасуной» в субботу, «Барселона» с «Сосьедадом» Захаряна – в воскресенье
10сегодня, 20:02Live
Семин о «Динамо»: «Один из конкурентов «Краснодара» и «Зенита», есть все возможности. Тренерский штаб поправит игру в обороне»
сегодня, 19:58
Каккоев про «Пари НН»: «Гончаренко запретил телефоны в столовой и раздевалке за час до тренировки. Он хочет, чтобы легионеры и русские еще больше общались между собой»
1сегодня, 19:58
Мостовой о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Мне 5 рублей хватало. Я жил на базе, кормят, сплю. Рестораны были, но в них не ходили. Могли разве что поесть мороженого»
8сегодня, 19:52
Чемпионат Франции. «Марсель» принимает «Осер», «Монако» Головина сыграет со «Страсбуром» в субботу, «ПСЖ» – с «Анжером»
2сегодня, 19:51Live