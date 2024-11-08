«ПСЖ» из-за баннера про Палестину до конца года запретил перформансы фанатов на «Парк-де-Пренс» (Брюно Саломон)

«ПСЖ» до конца года запретил фанатские перформансы на «Парк-де-Пренс».

По сведениям журналиста France Bleu Paris Брюно Саломона, клуб принял решение запретить любые перформансы болельщиков на домашнем стадионе до конца года.

Это решение было принято из-за вывешивания ультрас баннера с надписью «Свободу Палестине. Война на земле, но мир во всем мире» перед матчем Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) в среду.

Позднее в клубе заявили, что не были в курсе акции болельщиков. После встречи с Французской федерацией футбола и правительством парижане пообещали проверять предматчевые баннеры на предмет политических заявлений.

Ожидается, что клуб также не будет допускать группу фанатов Collectif Ultras Paris на стадион вне игровых дней. Срок действия этого запрета неизвестен.

Акции фанатов с политическими посланиями запрещены в турнирах УЕФА , поэтому «ПСЖ» и группа ультрас также могут подвергнуться санкциям организации.

Баннер с надписью «Свободу Палестине» и флагом Ливана вывесили фанаты «ПСЖ» перед игрой с «Атлетико». Клуб был не в курсе: «Выступаем против сообщений политического характера»