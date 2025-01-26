Саудовцы хотят подписать Педри. Агенту хавбека «Барсы» сообщили о намерении
Педри из «Барселоны» интересуются в Саудовской Аравии.
По данным Diario Sport, саудовцы хотят, что полузащитник оказался в их чемпионате. О каком клубе идет речь – не уточняется.
Отмечается, что саудовцы уже сообщили о намерении гендиректору агентства, которое представляет интересы Педри.
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
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