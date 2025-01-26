Саудовцы хотят подписать Педри. Агенту хавбека «Барсы» сообщили о намерении

Педри из «Барселоны» интересуются в Саудовской Аравии.

По данным Diario Sport, саудовцы хотят, что полузащитник оказался в их чемпионате. О каком клубе идет речь – не уточняется.

Отмечается, что саудовцы уже сообщили о намерении гендиректору агентства, которое представляет интересы Педри .