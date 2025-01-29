«Фиорентина» купила у «Монцы» экс-защитника «Арсенала» Мари

Пабло Мари перешел в «Фиорентину».

Клуб из Флоренции объявил о переходе защитника из «Монцы».

В нынешнем сезоне Мари провел 19 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями. Статистику 31-летнего испанца, ранее выступавшего за «Арсенал», можно найти здесь .