«Фиорентина» купила у «Монцы» экс-защитника «Арсенала» Мари
Пабло Мари перешел в «Фиорентину».
Клуб из Флоренции объявил о переходе защитника из «Монцы».
В нынешнем сезоне Мари провел 19 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями. Статистику 31-летнего испанца, ранее выступавшего за «Арсенал», можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Фиорентины»
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