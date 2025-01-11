«Наполи» отдал Фолоруншо «Фиорентине» в аренду с правом выкупа за 8 млн евро
Майкл Фолоруншо перешел из «Наполи» в «Фиорентину».
Клуб из Флоренции объявил о подписании 26-летнего полузащитника на правах аренды с опцией выкупа.
Сообщалось, что полноценный трансфер обойдется «фиалкам» в 8 миллионов евро.
Во всех 6 матчах текущего сезона Серии А полузащитник выходил на замену. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Фиорентины»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем