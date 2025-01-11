«Наполи» отдал Фолоруншо «Фиорентине» в аренду с правом выкупа за 8 млн евро

Майкл Фолоруншо перешел из «Наполи» в «Фиорентину».

Клуб из Флоренции объявил о подписании 26-летнего полузащитника на правах аренды с опцией выкупа.

Сообщалось , что полноценный трансфер обойдется «фиалкам» в 8 миллионов евро.

Во всех 6 матчах текущего сезона Серии А полузащитник выходил на замену. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://x.com/acffiorentina/