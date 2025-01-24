«Брентфорд» арендовал защитника «Фиорентины» Кайоде с опцией выкупа за 16 млн евро
«Брентфорд» объявил о переходе Майкла Кайоде.
Английский клуб арендовал 20-летнего защитника у «Фиорентины» до конца сезона.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, опция выкупа составляет 16 млн евро.
В текущем сезоне Серии А Кайоде сыграл 5 матчей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Брентфорда»
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