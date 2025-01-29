«Балтика» сыграет со сборной КНДР на сборах в Турции. Ранее о том же объявила «Тюмень»
«Балтика» проведет матч с национальной командой КНДР на сборах в Турции.
Ранее «Тюмень» объявила, что в качестве одного из соперников клуба в рамках зимних сборов также выбрана команда КНДР.
«Готовы сообщить вам новость о сопернике балтийцев в Турции. Игровую программу второго сбора наши парни откроют 4 февраля.
Вечерний матч «Балтика» проведет против национальной сборной Северной Кореи. Наш клуб планирует организовать трансляцию матча для болельщиков. Интересно будет посмотреть игру балтийцев против сборной?» – говорится в заявлении «Балтики».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Балтики»
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