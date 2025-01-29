«Балтика» сыграет со сборной КНДР на сборах в Турции. Ранее о том же объявила «Тюмень»

«Балтика» проведет матч с национальной командой КНДР на сборах в Турции.

Ранее «Тюмень » объявила , что в качестве одного из соперников клуба в рамках зимних сборов также выбрана команда КНДР .

«Готовы сообщить вам новость о сопернике балтийцев в Турции. Игровую программу второго сбора наши парни откроют 4 февраля.

Вечерний матч «Балтика » проведет против национальной сборной Северной Кореи. Наш клуб планирует организовать трансляцию матча для болельщиков. Интересно будет посмотреть игру балтийцев против сборной?» – говорится в заявлении «Балтики».