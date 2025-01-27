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«Тюмень» сыграет с командой КНДР на сборах в Турции: «Она даже сильнее некоторых соперников сборной России»

«Тюмень» проведет матч с национальной командой КНДР на сборах.

«Планировалось, что 2 февраля сибиряки в Турции сыграют с узбекистанским «Сурханом», который в последнем чемпионате своей страны занял седьмое место. Однако эта команда хотела провести матч на своем поле, до которого тюменцам нужно ехать около часа. Организаторы сбора предложили российской команде другой вариант – сыграть в этот день с национальной командой КНДР.

Отметим, что она по своему уровню схожа и даже сильнее некоторых соперников сборной России, с которыми она играла в прошлом году. Напомним, что тогда она встречалась с соперниками из Вьетнама, Брунея и Сирии, которые в свежем рейтинге ФИФА занимают соответственно 95, 189 и 94 места. Сборная КНДР находится на 114-й строчке. В Турции она готовится к мартовским матчам третьего раунда отборочного раунда чемпионата мира с футболистами Катара и ОАЭ.  

Последний раз тюменцы играли против национальной сборной также на турецком сборе. Было это четыре года назад. Тот матч со сборной Монголии завершился со счетом 0:0», – говорится на сайте «Тюмени».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Тюмени»
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