Луис Энрике: «В «ПСЖ» нет понятий «девятка», «десятка» – я смотрю на футбол по-другому. Не скажу о ключе к победе над «Штутгартом», чтобы их тренер не был в курсе»

Луис Энрике рассказал о нюансах в схеме построения игроков «ПСЖ» на поле.

«Я не играю с классической «десяткой». Любому игроку под 10-м номером было бы сложно в моей системе. Мы по-другому занимаем пространство.

У нас есть семь атакующих игроков на три разных позиции. Поэтому я смотрю на то, как они атакуют, как они защищаются. Мы ищем универсальность и то, как игроки могут усилить команду.

Я доволен своими игроками, нам нужны все. Но понятия «девятка», «десятка» или «одиннадцатый номер» – я не рассматриваю это так, как принято», – сказал главный тренер парижского клуба.

Также Луис Энрике ответил на вопросы о предстоящей игре 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Штутгарта ».

«Проанализировав их игру, я не удивлен, что они заняли второе место в прошлом сезоне. У них есть игроки высокого уровня, многие из которых – футболисты международного класса.

Это команда, которая отлично атакует и так же хорошо защищается. Они оказывают качественное давление, и играть против них очень сложно. Они находятся в четвертой корзине, но их уровень выше большинства команд из этой категории.

Этот матч будет трудным, особенно потому, что мы играем на их поле. Ключ к успеху? Я не скажу об этом до игры, чтобы тренер «Штутгарта » [Себастиан Хенесс ] не был в курсе. Я не собираюсь раскрывать вам ключевые моменты этого матча», – сказал Луис Энрике.