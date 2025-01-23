В матче «Штутгарт» – «ПСЖ» самый низкий коэффициент на ничью в ЛЧ за 12 лет. Обе команды выйдут в плей-офф, если поделят очки

«Штутгарт» и «ПСЖ» выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, если сыграют вничью в 8-м туре общего этапа.

Парижане занимают 22-е место в таблице, немецкий клуб – 24-е, у обоих команд по 10 очков. В случае ничьей в Германии оба клуба гарантирую себе участие в 1/16 финала ЛЧ.

Букмекеры дают коэффициент 2.53 на ничью в этой игре – самый низкий коэффициент на такой исход в Лиге чемпионов за последние 12 лет. На победу «ПСЖ » можно поставить за 2.47, на успех «Штутгарта » – за 4.00.

Матч состоится 29 января и начнется в 23:00 мск.

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