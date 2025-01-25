Только «ПСЖ» не проигрывал в топ-чемпионатах. «Ювентус» уступил «Наполи» сегодня

В топ-чемпионатах Европы остался только один клуб без поражений.

Сегодня впервые в этом сезоне в Серии А уступил «Ювентус ». Туринцев победил «Наполи» – 1:2.

Теперь в АПЛ , Ла Лиге , Лиге 1, Серии А и Бундеслиге остался только один клуб без поражений – это «ПСЖ ». У парижан 14 побед и 4 ничьих в чемпионате Франции.

Сегодня «ПСЖ» примет «Реймс», начало – в 23:05 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.