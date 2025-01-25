Только «ПСЖ» не проигрывал в топ-чемпионатах. «Ювентус» уступил «Наполи» сегодня
В топ-чемпионатах Европы остался только один клуб без поражений.
Сегодня впервые в этом сезоне в Серии А уступил «Ювентус». Туринцев победил «Наполи» – 1:2.
Теперь в АПЛ, Ла Лиге, Лиге 1, Серии А и Бундеслиге остался только один клуб без поражений – это «ПСЖ». У парижан 14 побед и 4 ничьих в чемпионате Франции.
Сегодня «ПСЖ» примет «Реймс», начало – в 23:05 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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