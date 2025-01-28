Мунтари о Златане: «Ему не дали «Золотой мяч», потому что он говорил то, что думает – людям не нравится это слышать. Это’О, Ибрагимович и Анри – лучшие форварды всех времен»

Салли Мунтари предположил, почему Златан Ибрагимович не получал «Золотой мяч».

Сейчас 43-летний швед занимает должность футбольного советника в «Милане».

«Как партнер по команде Ибрагимович совсем не был устрашающим, он просто хотел получить от тебя максимум.

Он легко выигрывал матчи, за какую бы команду я ни выступал. Мне удалось поиграть с ним в «Интере », а затем мы встретились в «Милане ».

Ибрагимович – лучший игрок, один из лучших футболистов своего времени. Ему не хотели давать «Золотой мяч», потому что он всегда высказывал свое мнение и говорил то, что думает. Людям иногда не нравится это слышать.

Златан – великий. Лучшие нападающие всех времен для меня: [Самуэль] Это’О , Ибрагимович и [Тьерри] Анри », – сказал Салли Мунтари .

Ибрагимович вмешался в спор между Консейсау и Калабрией. Советник владельца «Милана» поговорил с ними и успокоил окружающую обстановку (Sky Sport)