Мунтари о Златане: «Ему не дали «Золотой мяч», потому что он говорил то, что думает – людям не нравится это слышать. Это’О, Ибрагимович и Анри – лучшие форварды всех времен»
Сейчас 43-летний швед занимает должность футбольного советника в «Милане».
«Как партнер по команде Ибрагимович совсем не был устрашающим, он просто хотел получить от тебя максимум.
Он легко выигрывал матчи, за какую бы команду я ни выступал. Мне удалось поиграть с ним в «Интере», а затем мы встретились в «Милане».
Ибрагимович – лучший игрок, один из лучших футболистов своего времени. Ему не хотели давать «Золотой мяч», потому что он всегда высказывал свое мнение и говорил то, что думает. Людям иногда не нравится это слышать.
Златан – великий. Лучшие нападающие всех времен для меня: [Самуэль] Это’О, Ибрагимович и [Тьерри] Анри», – сказал Салли Мунтари.
Ибрагимович вмешался в спор между Консейсау и Калабрией. Советник владельца «Милана» поговорил с ними и успокоил окружающую обстановку (Sky Sport)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий