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«Алиссон». Мамардашвили – Феррану о том, почему не перешел в «Ливерпуль» прошлым летом

Георгий Мамардашвили одним словом объяснил, почему отложил переход в «Ливерпуль».

Вратарь «Валенсии» поговорил с полузащитником «Барселоны» Ферраном Торресом после матча, который завершился победой каталонской команды со счетом 7:1. Их разговор сняли камеры DAZN.

«Я должен был предотвратить [хотя бы один гол]», – сказал голкипер. Он также поинтересовался, как идут дела у «Барсы». «Мы потеряли очки, которые нельзя было терять», – ответил Торрес. 

Испанец задал грузину вопрос о том, почему тот остался на этот сезон в «Валенсии», несмотря на оформленный трансфер в «Ливерпуль». «Алиссон», – сказал Мамардашвили. 

«Ливерпуль» купил Георгия Мамардашвили 30+5 млн евро в августе 2024 года. Голкипер присоединится к английской команде летом 2025-го. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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