«Алиссон». Мамардашвили – Феррану о том, почему не перешел в «Ливерпуль» прошлым летом
Георгий Мамардашвили одним словом объяснил, почему отложил переход в «Ливерпуль».
Вратарь «Валенсии» поговорил с полузащитником «Барселоны» Ферраном Торресом после матча, который завершился победой каталонской команды со счетом 7:1. Их разговор сняли камеры DAZN.
«Я должен был предотвратить [хотя бы один гол]», – сказал голкипер. Он также поинтересовался, как идут дела у «Барсы». «Мы потеряли очки, которые нельзя было терять», – ответил Торрес.
Испанец задал грузину вопрос о том, почему тот остался на этот сезон в «Валенсии», несмотря на оформленный трансфер в «Ливерпуль». «Алиссон», – сказал Мамардашвили.
«Ливерпуль» купил Георгия Мамардашвили 30+5 млн евро в августе 2024 года. Голкипер присоединится к английской команде летом 2025-го.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем