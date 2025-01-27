«Барселона» и Гави продлят контракт до 2031 года. Отступные – 1 миллиард евро

Гави продлит контракт с «Барселоной».

Каталонский клуб и 20-летний полузащитник достигли договоренности о подписании нового соглашения, сообщает Фабрицио Романо.

Договор будет рассчитан до 2031 года, сумма отступных составит 1 миллиард евро. Сторонам осталось уладить некоторые детали.

В текущем сезоне Ла Лиги Гави провел 11 матчей и отметился 1 ассистом. Его статистика – здесь .