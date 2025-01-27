«Барселона» и Гави продлят контракт до 2031 года. Отступные – 1 миллиард евро
Гави продлит контракт с «Барселоной».
Каталонский клуб и 20-летний полузащитник достигли договоренности о подписании нового соглашения, сообщает Фабрицио Романо.
Договор будет рассчитан до 2031 года, сумма отступных составит 1 миллиард евро. Сторонам осталось уладить некоторые детали.
В текущем сезоне Ла Лиги Гави провел 11 матчей и отметился 1 ассистом. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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