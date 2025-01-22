Араухо продлит контракт с «Барсой» на этой неделе. Гави, Педри и Мартин также готовы подписать договоры (Фабрицио Романо)

Рональд Араухо продлит контракт с «Барсой» на этой неделе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний защитник договорился с клубом об условиях нового соглашения.

Отмечается, что Педри , Гави и Жерар Мартин также готовы подписать новые контракты. Следующим игроком, который договорится с «Барселоной », должен стать Ламин Ямаль.

Большую часть текущего сезона Араухо пропустил из-за травмы, проведя за каталонский клуб 5 матчей во всех турнирах.

«Барса» планирует продлить контракт с Араухо до 2030-го и с повышением зарплаты. Возможен пункт о снижении отступных, если Рональд не сыграет определенное число матчей