Араухо продлит контракт с «Барсой» на этой неделе. Гави, Педри и Мартин также готовы подписать договоры (Фабрицио Романо)
Рональд Араухо продлит контракт с «Барсой» на этой неделе.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний защитник договорился с клубом об условиях нового соглашения.
Отмечается, что Педри, Гави и Жерар Мартин также готовы подписать новые контракты. Следующим игроком, который договорится с «Барселоной», должен стать Ламин Ямаль.
Большую часть текущего сезона Араухо пропустил из-за травмы, проведя за каталонский клуб 5 матчей во всех турнирах.
«Барса» планирует продлить контракт с Араухо до 2030-го и с повышением зарплаты. Возможен пункт о снижении отступных, если Рональд не сыграет определенное число матчей
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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