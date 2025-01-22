  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Араухо продлит контракт с «Барсой» на этой неделе. Гави, Педри и Мартин также готовы подписать договоры (Фабрицио Романо)
10

Араухо продлит контракт с «Барсой» на этой неделе. Гави, Педри и Мартин также готовы подписать договоры (Фабрицио Романо)

Рональд Араухо продлит контракт с «Барсой» на этой неделе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний защитник договорился с клубом об условиях нового соглашения.

Отмечается, что Педри, Гави и Жерар Мартин также готовы подписать новые контракты. Следующим игроком, который договорится с «Барселоной», должен стать Ламин Ямаль.

Большую часть текущего сезона Араухо пропустил из-за травмы, проведя за каталонский клуб 5 матчей во всех турнирах.

«Барса» планирует продлить контракт с Араухо до 2030-го и с повышением зарплаты. Возможен пункт о снижении отступных, если Рональд не сыграет определенное число матчей

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoРональд Араухо
logoЛа Лига
logoПедри
logoЖерар Мартин
logoБарселона
Фабрицио Романо
logoЛамин Ямаль
logoГави
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» планирует продлить контракт с Араухо до 2030-го и с повышением зарплаты. Возможен пункт о снижении отступных, если Рональд не сыграет определенное число матчей
818 января, 11:47
Флик об Араухо: «Надеюсь, подпишет новый контракт. Для меня он один из лучших защитников, который может играть еще лучше»
1817 января, 13:07
«Барса» может продать Араухо, если поступит выгодное предложение. «Арсенал» интересуется защитником (Marca)
2016 января, 12:50
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» получал и отправлял «Палмейрасу» проект договора о трансфере Клаудиньо, но с пометкой, что без всех подписей он недействителен. Погорелов в переписке подтверждал, что клубы все согласовали
622 минуты назад
Гвардиола про 2:4 с «ПСЖ»: «Победила лучшая команда. У «Сити» будет последний шанс – дома в матче с «Брюгге». Не выиграем – значит, не заслуживаем выхода»
1352 минуты назад
«Ман Сити» – единственный клуб АПЛ в зоне вылета из ЛЧ. «Ливерпуль» и «Арсенал» – в топ-3, «Астон Вилла» – 9-я
17сегодня, 22:30
Винисиус о призе лучшему игроку матча с «Зальцбургом»: «Я играл плохо, но рад победе и забитым голам. Родриго и Беллингем заслуживали награду»
39сегодня, 22:27
«Ливерпуль» лидирует в ЛЧ после 7-го тура. «Барселона» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Милан» – 6-й, «Бавария» – 15-я, «Реал» – 16-й, «ПСЖ» – 22-й, «Ман Сити» – 25-й из 36
53сегодня, 22:17
«Ман Сити» опустился в зону вылета ЛЧ – «горожане» идут 25-ми после 7 туров. У команды Гвардиолы 3 поражения, 2 ничьих и 2 победы
84сегодня, 22:10
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова вырвал победу у «Сити», «Реал» разнес «Ред Булл», «Бавария» проиграла «Фейеноорду», «Арсенал» победил «Загреб», «Милан» обыграл «Жирону», «Интер» – «Спарту»
1113сегодня, 22:03
«Бавария» проиграла 3 матча в ЛЧ впервые с сезона-2016/17. Два поражения – разгромные
25сегодня, 22:02
«Манчестер Сити» проиграл «ПСЖ» (2:4), ведя 2:0 к 56-й! Грилиш забил, выйдя на замену, у Холанда гол, у Барколя 1+1
125сегодня, 21:56
«Реал» разгромил «Ред Булл» – 5:1. Родриго и Винисиус сделали дубли, Мбаппе забил, у Беллингема два ассиста
70сегодня, 21:55
Ко всем новостям
Последние новости
Анчелотти о 5:1 с «Зальцбургом»: «Реал» чувствовал себя немного неуверенно в начале, но исправил ситуацию. В качестве нашей атаки нет сомнений, мы пытаемся исправить все остальное»
433 минуты назад
Аль-Хелайфи о камбэке и 4:2 с «Ман Сити»: «Горжусь. Многие сомневались в «ПСЖ», но я всегда был уверен в своих игроках. Энрике – лучший тренер в мире, он показал, что у нас есть ДНК»
851 минуту назад
Фанатам «Фейеноорда» запретили посещать матч с «Лиллем» в ЛЧ. МВД Франции объяснило это «реальным риском конфронтации между болельщиками»
7сегодня, 22:09
«Фейеноорд» разгромил «Баварию» – 3:0. Мюнхенцы идут 15-ми в ЛЧ после 7 туров
57сегодня, 22:07
«Милан» выиграл 5 матчей ЛЧ подряд после 2 поражений на старте турнира
8сегодня, 22:05
«Милан» одолел «Жирону» – 1:0. Леау забил единственный гол
6сегодня, 22:04
Холанд забил 5 голов в 5 последних матчах. У форварда «Ман Сити» 23 мяча в 30 играх сезона
7сегодня, 21:54
«Интер» обыграл «Спарту» благодаря голу Лаутаро – 1:0
15сегодня, 21:52
«Арсенал» разгромил «Динамо» Загреб – 3:0! У Хавертца гол и ассист, Райс и Эдегор забили
5сегодня, 21:51
Габриэл Мартинелли: «Мода – моя страсть. Если бы я мог носить одежду только одного бренда, это был бы Louis Vuitton»
11сегодня, 21:36
Рекомендуем