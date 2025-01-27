Семак о двух поражениях «Зенита» за день: «На данном этапе в этом нет ничего страшного. Надеялись, что в нашем распоряжении будет больше здоровых игроков»

Сергей Семак высказался о двух поражениях «Зенита» за день.

Сегодня команда из Санкт-Петербурга уступила «Динамо » (1:3) и «Ноа» (1:2) в товарищеских матчах.

– Когда планировали два матча, мы все‑таки надеялись, что в нашем распоряжении будет больше здоровых игроков. Так сложилось, что Никита Лобов прилетел сегодня рано утром и сыграл 90 минут. В этом отношении, конечно, ребятам пришлось сложно по полному матчу провести.

У нас не было возможности делать ротацию, но самое главное, что и в первом, и в втором матче все живы‑здоровы. Конечно, проигрывать никто не любит, но это этап подготовки. Я думаю, на данном этапе в таком результате нет ничего страшного.

Если говорить об итогах всего сбора, то самое негативное – это травмы. У Славы Караваева она достаточно серьезная, он выбыл надолго. Плюс Дима Васильев . В первый день и практически в последний – две травмы. У остальных игроков – микроповреждения, которые не позволили сегодня сыграть. Нуралы Алип восстанавливается после травмы, а Максим Глушенков получил небольшое незначительное повреждение, поэтому поберегли этих ребят.

Надеюсь, что к следующему сбору те игроки, на которых мы рассчитываем, будут готовы лучше, и мы будем больше играть. Тот объем общей работы, который был запланирован, мы в принципе выполнили. Ребята немножко отдохнут, и приступим ко второму сбору.

– На данном этапе футболистам тяжело все 90 минут выдерживать высокий темп?

– Это просто невозможно. И хорошо, что сейчас они не могут, потому что это этап подготовки. Конечно, если бы все выдерживали сегодня интенсивность игры по 90 минут, нужно было бы это только поддерживать. Мы только готовимся к сезону, поэтому естественно, что кто‑то готов на 45 минут, кто‑то – на 60. Так сложились обстоятельства, что сегодня ротацию провести не получилось.

– Можно несколько слов по каждому матчу? Так как разные составы играли, были ли разные задачи для футболистов?

– Нет, задач разных не было. Главная задача – чтобы ребята получили нагрузку в игровом режиме, сыграли побольше. Мы запланировали два матча, поэтому получилось, что пришлось сегодня всем сыграть по 90 минут. Если бы ребята играли по 45 или по 60 минут, движение было бы чуть получше, конечно, сейчас на полный матч кондиций не хватает. Но это нормально абсолютно и понятно.

– Поделитесь ближайшими планами команды. Что ждет футболистов в ближайшие дни?

– Завтра восстановительная тренировка, потом три дня выходных, и дальше уже все – собираемся в Абу‑Даби и начнем работать на втором сборе.

– Вы сказали, что Лобов прилетел только утром, а потом провел 90 минут. Дайте общую оценку молодым игрокам. Что бы вы сказали на их счет?

– Сложно давать какую‑то оценку, потому что ребята позже начали сбор. Те же Иванов, Вершинин и Лобов позже прилетели и позже начали. Что касается Тарасова и Чернова, они раньше оказались с нами, они чуть лучше физически готовы.

Конечно, им сложно приходится, но спасибо за то, что они нам помогли и в тренировочном режиме, их приезд позволил нам сыграть два полноценных матча. Это тоже большой плюс и их вклад в наше общее дело, – сказал главный тренер «Зенита».