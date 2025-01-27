  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о двух поражениях «Зенита» за день: «На данном этапе в этом нет ничего страшного. Надеялись, что в нашем распоряжении будет больше здоровых игроков»
23

Семак о двух поражениях «Зенита» за день: «На данном этапе в этом нет ничего страшного. Надеялись, что в нашем распоряжении будет больше здоровых игроков»

Сергей Семак высказался о двух поражениях «Зенита» за день.

Сегодня команда из Санкт-Петербурга уступила «Динамо» (1:3) и «Ноа» (1:2) в товарищеских матчах. 

– Когда планировали два матча, мы все‑таки надеялись, что в нашем распоряжении будет больше здоровых игроков. Так сложилось, что Никита Лобов прилетел сегодня рано утром и сыграл 90 минут. В этом отношении, конечно, ребятам пришлось сложно по полному матчу провести.

У нас не было возможности делать ротацию, но самое главное, что и в первом, и в втором матче все живы‑здоровы. Конечно, проигрывать никто не любит, но это этап подготовки. Я думаю, на данном этапе в таком результате нет ничего страшного.

Если говорить об итогах всего сбора, то самое негативное – это травмы. У Славы Караваева она достаточно серьезная, он выбыл надолго. Плюс Дима Васильев. В первый день и практически в последний – две травмы. У остальных игроков – микроповреждения, которые не позволили сегодня сыграть. Нуралы Алип восстанавливается после травмы, а Максим Глушенков получил небольшое незначительное повреждение, поэтому поберегли этих ребят.

Надеюсь, что к следующему сбору те игроки, на которых мы рассчитываем, будут готовы лучше, и мы будем больше играть. Тот объем общей работы, который был запланирован, мы в принципе выполнили. Ребята немножко отдохнут, и приступим ко второму сбору.

– На данном этапе футболистам тяжело все 90 минут выдерживать высокий темп?

– Это просто невозможно. И хорошо, что сейчас они не могут, потому что это этап подготовки. Конечно, если бы все выдерживали сегодня интенсивность игры по 90 минут, нужно было бы это только поддерживать. Мы только готовимся к сезону, поэтому естественно, что кто‑то готов на 45 минут, кто‑то – на 60. Так сложились обстоятельства, что сегодня ротацию провести не получилось.

– Можно несколько слов по каждому матчу? Так как разные составы играли, были ли разные задачи для футболистов?

– Нет, задач разных не было. Главная задача – чтобы ребята получили нагрузку в игровом режиме, сыграли побольше. Мы запланировали два матча, поэтому получилось, что пришлось сегодня всем сыграть по 90 минут. Если бы ребята играли по 45 или по 60 минут, движение было бы чуть получше, конечно, сейчас на полный матч кондиций не хватает. Но это нормально абсолютно и понятно.

– Поделитесь ближайшими планами команды. Что ждет футболистов в ближайшие дни?

– Завтра восстановительная тренировка, потом три дня выходных, и дальше уже все – собираемся в Абу‑Даби и начнем работать на втором сборе.

– Вы сказали, что Лобов прилетел только утром, а потом провел 90 минут. Дайте общую оценку молодым игрокам. Что бы вы сказали на их счет?

– Сложно давать какую‑то оценку, потому что ребята позже начали сбор. Те же Иванов, Вершинин и Лобов позже прилетели и позже начали. Что касается Тарасова и Чернова, они раньше оказались с нами, они чуть лучше физически готовы.

Конечно, им сложно приходится, но спасибо за то, что они нам помогли и в тренировочном режиме, их приезд позволил нам сыграть два полноценных матча. Это тоже большой плюс и их вклад в наше общее дело, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСергей Семак
logoНоа
logoДмитрий Васильев 2004
logoНуралы Алип
logoВячеслав Караваев
logoДинамо Москва
logoМаксим Глушенков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» проиграл два товарищеских матча за день – «Динамо» (1:3) и «Ноа» (1:2)
5927 января, 17:01
Луис Энрике не решит проблемы «Зенита». Какие трансферы еще нужны?
16124 января, 00:30
Орлов о Соболеве: «Он гораздо больше двигается, ищет мяч, предлагает себя! Против «Акрона» выйдет в старте, думаю»
1017 октября 2024, 17:35
Семак о травме Глушенкова: «С «Оренбургом» точно не сыграет. Более объективная картина будет позже»
263 октября 2024, 13:39
Рекомендуем
Главные новости
У Ямаля 23 (10+13) очка в 28 матчах сезона. Вингер «Барселоны» забил «Аталанте»
32 минуты назад
«Манчестер Сити» – «Брюгге». 1:1 – Ковачич сравнял, хозяева вылетят, если не выиграют. Онлайн-трансляция
3211 минут назадLive
Художник, создавший фигуру Винисиуса с «Золотой какашкой», заявил, что ему желали смерти: «Никто не должен указывать нам, где проходят границы сатиры и креативности»
1217 минут назад
ПСВ – «Ливерпуль». 3:2 – Пепи вывел хозяев вперед! Онлайн-трансляция
2930 минут назадLive
Лига чемпионов. «Ливерпуль» в гостях у ПСВ, «Барселона» против «Аталанты», «Ман Сити» принимает «Брюгге», «Интер» играет с «Монако» Головина, «Реал» – с «Брестом»
53631 минуту назадLive
«Зенит» заплатит «Браге» 16 млн евро за Саласара (Legalbet)
5251 минуту назад
Ковач возглавит «Боруссию». Клуб согласовал с тренером контракт до 2026-го
1642 минуты назад
Дуран переходит в «Аль-Наср» за 77+13 млн евро. Медосмотр форварда «Виллы» – в четверг
35сегодня, 20:18
Играет в Саудовской Аравии и выигрывал ЛЧ. Узнали, кто это?
сегодня, 20:00Спецпроект
Карпин об уходе из «Ростова»: «В этой жизни все возможно, хоть завтра это может случиться. Я устал, нужна пауза»
19сегодня, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Дембеле сделал хет-трик в гостях у «Штутгарта». Вингер «ПСЖ» забил 11 мячей в 8 последних играх
2 минуты назад
У Родриго 4 гола в 4 последних матчах за «Реал» и 9 за 11
13 минуты назад
«Динамо» Загреб – «Милан» – 1:1. Пулишич забил в меньшинстве, Муса удален. Онлайн-трансляция
115 минут назадLive
«Галатасарай» и Зиеш расторгли контракт. У экс-вингера «Челси» 0+1 в 11 матчах сезона
7 минут назад
«Боруссия» – «Шахтер». 2:1 – Гомес отыграл один мяч. Онлайн-трансляция
511 минут назадLive
После ошибки вратаря «Арсенал» пропустил от «Жироны». Нето в дебютной игре далеко выбежал из штрафной – Данджума забил в касание
113 минут назад
Старт матча «Брест» – «Реал» задержался на 5 минут из-за дыма от файеров
113 минут назадФото
«Барселона» – «Аталанта». 1:0 – Ямаль забил с паса Рафиньи! Онлайн-трансляция
13814 минут назадLive
«Ред Булл» – «Атлетико». 0:3 – Гризманн сделал дубль, у Симеоне 1+1. Онлайн-трансляция
231 минуту назадLive
У Анчелотти 71 матч во главе «Реала» в ЛЧ. Карло повторил рекорд Муньоса
136 минут назад
Рекомендуем