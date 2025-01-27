Сборная Испании продлила контракт с де ла Фуэнте до 2028-го
Луис де ла Фуэнте продлил контракт со сборной Испании.
Новое соглашение главного тренера национальной сборной рассчитано до 2028 года.
Королевская испанская футбольная федерация подчеркнула, что желает сохранить тренера, который привел Испанию к победе на последнем чемпионате Европы (2024) и в Лиге наций (2023).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер федерации футбола Испании
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