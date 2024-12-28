Де ла Фуэнте хочет зарабатывать около 3 млн евро в сборной Испании по новому контракту – такая зарплата была у Энрике. Ему предлагают не более 2 млн
Агентство, представляющее интересы де ла Фуэнте, начало переговоры с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) о пересмотре контракта главного тренера национальной команды. По действующему соглашению, зарплата 63-летнего специалиста превышает миллион евро.
Как рассказал Антон Меана в программе El Larguero, де ла Фуэнте хочет полностью новый контракт сроком до 2028 года и зарплатой, аналогичной той, которую получал его предшественник Луис Энрике – свыше трех млн евро в год. В свою очередь, федерация не намерена превышать порог в два миллиона евро, считая, что тренер из структуры федерации не имеет такого же статуса, как у Энрике.
Более того, в федерации не считают продление контракта с Луисом де ла Фуэнте первоочередной задачей, но и не хотят его ухода, поскольку он хорошо справляется с работой. Прошлым летом де ла Фуэнте выиграл со сборной Испании Евро-2024.
Первые переговоры с тренером уже состоялись. Меана предполагает, что зарплата тренера вырастет, а срок контракта увеличится до 2028 года, если он выведет Испанию на чемпионат мира в США: «Скорее всего, он добьется улучшения условий, которых хочет».
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