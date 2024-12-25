Де ла Фуэнте об Испании: «Одна из лучших сборных, можем бороться с любым соперником. К ЧМ-2026 будем еще лучше»

Луис де ла Фуэнте считает, что сборная Испании станет сильнее к 2026 году.

– Является ли Испания лучшей сборной или командой, как вы любите подчеркивать, в мире?

– Я не знаю, лучшая ли, но Испания – одна из лучших. Конечно, во время недавнего чемпионата Европы мы показали, что мы конкурентоспособная команда, играющая в очень современный футбол и обладающая духом победителя.

[Игра] Испании привлекательна и универсальна, что дает нам больше возможностей.

Есть и другие большие сборные в Европе и за ее пределами, но Испания входит в группу лучших и может бороться за все с любым соперником.

– Какие у вас надежды на чемпионат мира 2026 года?

Осталось совсем немного, потому что 18 месяцев пролетают очень быстро. Но мы готовы, и я настроен очень оптимистично, честно говоря. Это так, потому что я знаю этих игроков, они ненасытны и хотят продолжать побеждать.

Я не знаю, как далеко мы зайдем, но через эти 18 месяцев мы станем еще лучше, чем сейчас. Будут новые и хорошие игроки, а те, что есть сейчас, станут более зрелыми и сильными.

На чемпионате мира в США, Мексике и Канаде мы будем даже лучшей командой, чем сейчас, – заявил главный тренер сборной Испании.