  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Юве» объявил о расторжении контракта с Данило. Бразилец провел 213 матчей за клуб и взял 4 трофея
20

«Юве» объявил о расторжении контракта с Данило. Бразилец провел 213 матчей за клуб и взял 4 трофея

«Ювентус» и защитник Данило расторгли контракт.

Клуб официально сообщил об этом на сайте: «Спасибо за все и удачи в будущем!»

33-летний бразилец выступал за «бьянконери» больше пяти лет. Он провел 213 матчей за клуб, выиграв с ним скудетто, Суперкубок Италии и два Кубка Италии.

Ранее стало известно, что Данило переходит во «Фламенго».

В этом сезоне Данило провел 12 матчей в Серии А, отметившись одной голевой передачей. С полной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Ювентуса»
logoЮвентус
logoДанило
трансферы
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Данило расторг контракт с «Юве». Защитник переходит во «Фламенго» (Фабрицио Романо)
1527 января, 09:43
«Марселю» интересны Фаджоли и Залевски. «Юве» хочет, чтобы выкуп после аренды был обязательным
426 января, 08:36
«Ювентус» впервые при Мотте проиграл в Серии А – «Наполи» Конте. У туринцев было 8 побед и 13 ничьих с начала чемпионата
2125 января, 18:57
Рекомендуем
Главные новости
«Манчестер Сити» – «Брюгге». 1:1 – Ковачич сравнял, хозяева вылетят, если не выиграют. Онлайн-трансляция
284 минуты назадLive
Художник, создавший фигуру Винисиуса с «Золотой какашкой», заявил, что ему желали смерти: «Никто не должен указывать нам, где проходят границы сатиры и креативности»
1010 минут назад
ПСВ – «Ливерпуль». 3:2 – Пепи вывел хозяев вперед! Онлайн-трансляция
2923 минуты назадLive
Лига чемпионов. «Ливерпуль» в гостях у ПСВ, «Барселона» против «Аталанты», «Ман Сити» принимает «Брюгге», «Интер» играет с «Монако» Головина, «Реал» – с «Брестом»
48124 минуты назадLive
«Зенит» заплатит «Браге» 16 млн евро за Саласара (Legalbet)
4844 минуты назад
Ковач возглавит «Боруссию». Клуб согласовал с тренером контракт до 2026-го
1635 минут назад
Дуран переходит в «Аль-Наср» за 77+13 млн евро. Медосмотр форварда «Виллы» – в четверг
3356 минут назад
Играет в Саудовской Аравии и выигрывал ЛЧ. Узнали, кто это?
сегодня, 20:00Спецпроект
Карпин об уходе из «Ростова»: «В этой жизни все возможно, хоть завтра это может случиться. Я устал, нужна пауза»
18сегодня, 19:53
Аморим о том, что Рэшфорд вне заявки в 7-й раз подряд: «С Маркусом «МЮ» сильнее, но я не изменю свою позицию до подходящего момента. Нам нужно установить стандарты, ничего личного»
9сегодня, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Галатасарай» и Зиеш расторгли контракт. У экс-вингера «Челси» 0+1 в 11 матчах сезона
46 секунд назад
«Боруссия» – «Шахтер». 2:1 – Гомес отыграл один мяч. Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
После ошибки вратаря «Арсенал» пропустил от «Жироны». Нето в дебютной игре далеко выбежал из штрафной – Данджума забил в касание
6 минут назад
Старт матча «Брест» – «Реал» задержался на 5 минут из-за дыма от файеров
6 минут назадФото
«Барселона» – «Аталанта». 1:0 – Ямаль забил с паса Рафиньи! Онлайн-трансляция
1277 минут назадLive
«Ред Булл» – «Атлетико». 0:3 – Гризманн сделал дубль, у Симеоне 1+1. Онлайн-трансляция
224 минуты назадLive
У Анчелотти 71 матч во главе «Реала» в ЛЧ. Карло повторил рекорд Муньоса
129 минут назад
«Динамо» Загреб – «Милан» – 1:0. Батурина забил, Муса удален. Онлайн-трансляция
1132 минуты назадLive
«Жирона» – «Арсенал». 1:2 – Нванери забил. Онлайн-трансляция
333 минуты назадLive
«Штутгарт» – «ПСЖ». 0:3 – у Дембеле дубль, у Барколя 1+1. Онлайн-трансляция
1138 минут назадLive
Рекомендуем