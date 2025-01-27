«Юве» объявил о расторжении контракта с Данило. Бразилец провел 213 матчей за клуб и взял 4 трофея
«Ювентус» и защитник Данило расторгли контракт.
Клуб официально сообщил об этом на сайте: «Спасибо за все и удачи в будущем!»
33-летний бразилец выступал за «бьянконери» больше пяти лет. Он провел 213 матчей за клуб, выиграв с ним скудетто, Суперкубок Италии и два Кубка Италии.
Ранее стало известно, что Данило переходит во «Фламенго».
В этом сезоне Данило провел 12 матчей в Серии А, отметившись одной голевой передачей. С полной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Ювентуса»
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