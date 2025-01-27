Данило расторг контракт с «Юве». Защитник переходит во «Фламенго» (Фабрицио Романо)
Данило перейдет из «Ювентуса» во «Фламенго».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт Данило с туринским клубом был расторгнут. 33-летний защитник сегодня подпишет контракт с «Фламенго» в качестве свободного агента.
Соглашение подразумевает двухлетний контракт.
В этом сезоне Данило провел 12 матчей в Серии А, отметившись одной голевой передачей. С полной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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