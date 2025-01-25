«Ювентус» впервые при Мотте проиграл в Серии А – «Наполи» Конте. У туринцев было 8 побед и 13 ничьих с начала чемпионата
«Ювентус» потерпел первое поражение в чемпионате Италии.
Команда Тиаго Мотты уступила «Наполи», который тренирует Антонио Конте, в гостях в 22-м туре – 1:2.
До этого дня туринцы одержали в Серии А 8 побед и 13 раз сыграли вничью.
В 22 играх «Ювентус» набрал 37 очков и идет на 5-м месте, отставая от лидирующего «Наполи» на 16 баллов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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