«Ювентус» впервые при Мотте проиграл в Серии А – «Наполи» Конте. У туринцев было 8 побед и 13 ничьих с начала чемпионата

«Ювентус» потерпел первое поражение в чемпионате Италии.

Команда Тиаго Мотты уступила «Наполи », который тренирует Антонио Конте , в гостях в 22-м туре – 1:2.

До этого дня туринцы одержали в Серии А 8 побед и 13 раз сыграли вничью.

В 22 играх «Ювентус » набрал 37 очков и идет на 5-м месте, отставая от лидирующего «Наполи» на 16 баллов.