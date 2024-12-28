Фан-группа «МЮ» о владельцах: «Глейзеры снимают сливки, а Рэтклифф охотится на уязвимые группы болельщиков. Стратегия сэра Джима – это проявление трусости. Так продолжаться не может!»

Фан-группа The 1958 недовольна Джимом Рэтклиффом и «Манчестер Юнайтед».

«Стратегия сэра Джима по сокращению расходов – это не что иное, как попрание рабочего класса, находящегося в основе нашего клуба. В основе такого подхода – экономия на мелочах и расточительность в больших делах. Бить по тем, кто больше всего нуждается и меньше всего может себе позволить, тем, кто не имеет права голоса, – это проявление трусости, демонстрация полного непонимания.

Инвестор с твердыми убеждениями обратил бы внимание на реальные проблемы, влияющие на клуб. На Глейзеров. На их ужасное управление клубом на протяжении 20 лет. На их непомерный долг, возложенный на клуб, и миллионы фунтов, выплачиваемые в виде процентов.

Но стратегия восстановления от беспредела Глейзеров направлена на уязвимые группы болельщиков.

Сейчас мы получаем худшее от обоих миров. Идет атака сверху вниз, когда Глейзеры снимают сливки с клуба, и идет атака снизу вверх, когда «местный парень из Фейлсворта» охотится на тех, кто меньше всего может себе позволить и не имеет права голоса.

Так продолжаться не может! Мы не можем позволить этому продолжиться!

Если мы ничего не сделаем, тогда не будет больше соперничества, не будет фанатской культуры. Только туристы и корпорации, которые рады провести день матча без эмоциональной привязанности.

Мы готовы к борьбе. А как долго вы будете стоять в стороне и ничего не делать?» – говорится в заявлении.