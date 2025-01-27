Веркаутерен о Тедеско: «Отличный тренер, он найдет хорошую команду. Сложно работать в другом клубе России после «Спартака», ему нравилось там»
Ранее экс-тренер «Спартака» был уволен с поста главного тренера сборной Бельгии.
– Доменико – отличный и квалифицированный тренер. Уверен, что он найдет хорошую команду.
Конечно, в случае продолжения карьеры в клубе ему придется изменить подход в работе. Тренировать сборную и клуб – абсолютно разные вещи. Так что ему придется принять решение, хочет ли он продолжать работу с национальными командами или в клубе.
– Возможно ли возвращение Доменико Тедеско в Россию?
– Конечно, всегда сложно работать в другой команде в России после «Спартака». В личных разговорах с Доменико мы оба всегда позитивно отзывались о работе в России. Ему нравилось работать в «Спартаке».
Отсутствие еврокубков? Далеко не все клубы Европы выступают в международных турнирах. Думаю, играть в еврокубках хорошо, но некоторые команды испытывают проблемы в чемпионатах, совмещая турниры. Поэтому не думаю, что это ключевой фактор, – сказал бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии.
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