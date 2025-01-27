Канисарес об Анчелотти: «Часть критики в его адрес заслуженна. Но он заслужил право провалиться, а он даже не близок к этому»

«В этом году Анчелотти подвергается критике, и часть ее заслуженна. Но рассматривать смену тренера в «Реале» из-за этого...

Он заслужил право провалиться. А он пока даже не близок к этому», – сказал в эфире COPE бывший вратарь «Реала » и «Валенсии».