Карло Анчелотти: «Вальверде – самый цельный футболист в мире, возможно, очень разносторонний. Он мог бы стать центральным защитником»
Карло Анчелотти назвал Федерико Вальверде самым цельным футболистом в мире.
«Очевидно, что это очень разносторонний футболист, и очень важный для нашей команды. Он может действовать на многих позициях и сыграет на всех успешно.
Трудно выбрать для него лучшее место на поле, поэтому я пытаюсь определить, на какой позиции он поможет лучше всего.
Если на правом фланге защиты понадобится больше игроков, он будет там играть. Если в середине поля, то он будет там. Он все выполняет, и это его прекрасная сторона.
На данный момент он, вероятно, самый цельный футболист в мире. Он мог бы без проблем стать центральным защитником», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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