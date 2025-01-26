Анчелотти о лидерстве «Реала» в Ла Лиге: «Чемпионат слишком долгий, чтобы думать, что все кончено. Мы набрали обороты»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги игры с «Вальядолидом».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:0 в 21-м туре Ла Лиги благодаря хет-трику Килиана Мбаппе .

«Реал» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков и опережая «Атлетико» на 4 балла. «Барселона» отстает от «сливочных» на 10 очков при матче в запасе.

О Мбаппе

«Он многое нам дает. Он набирает темп, и ясно, что это является для нас плюсом».

О лидерстве в Ла Лиге

«Мы должны сохранять баланс. Чемпионат слишком долгий, чтобы думать, что все кончено. Сейчас у нас есть небольшое преимущество, и мы надеемся им воспользоваться».

О матчах с более слабыми командами

«Важно набирать очки, нужно бороться за победу в каждой игре. Все команды стараются победить. Вы можете подумать, что это был легкий матч, но для нас он стал таким не сразу.

Команда хорошо провела матч, мы не спешили форсировать события, и после того, как мы открыли счет, матч был менее сложным, чем обычно».

О причинах хорошей формы

«Мы набрали обороты. Нам нужно продолжать и исправлять недостатки, которые у нас проявлялись раньше».

Об Асенсио

«Он был хорош на этой позиции, внимателен и быстр. Как и Тчуамени . И Алаба становится все ближе к тому, чтобы снова играть в старте», – сказал Анчелотти .