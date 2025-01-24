Фердинанд о Гарначо: «Огромный талант, болельщики «МЮ» любят его. Своей игрой он заставляет вас привстать с кресла»
Рио Фердинанд высказался о возможном уходе Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед».
Сообщалось, что вингер может перейти в «Челси» или «Наполи».
«Думаю, они [болельщики «МЮ»] очень четко выразили свои чувства. Они любят его, часто поют о нем песни.
Чего у него не отнять – своей игрой он заставляет вас привстать с кресла. Он всегда ищет кратчайший путь к воротам, по прямой, но не всегда вписывается в схему. Думаю, при смещениях в центр он действует не лучшим образом.
У парня огромный талант и потенциал. Не думаю, что именно Гарначо – инициатор трансфера», – сказал экс-защитник сборной Англии после матча Лиги Европы между «МЮ» и «Рейнджерс» (2:1).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
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