Фердинанд о Гарначо: «Огромный талант, болельщики «МЮ» любят его. Своей игрой он заставляет вас привстать с кресла»

Рио Фердинанд высказался о возможном уходе Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что вингер может перейти в «Челси» или «Наполи».

«Думаю, они [болельщики «МЮ»] очень четко выразили свои чувства. Они любят его, часто поют о нем песни.

Чего у него не отнять – своей игрой он заставляет вас привстать с кресла. Он всегда ищет кратчайший путь к воротам, по прямой, но не всегда вписывается в схему. Думаю, при смещениях в центр он действует не лучшим образом.

У парня огромный талант и потенциал. Не думаю, что именно Гарначо – инициатор трансфера», – сказал экс-защитник сборной Англии после матча Лиги Европы между «МЮ» и «Рейнджерс» (2:1).