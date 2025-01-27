У «Барселоны» 6 побед с общим счетом 28:8 и ничья в 2025 году. Дальше – «Аталанта»
«Барселона» не смогла победить лишь в одном из 7 последних матчей.
Команда Ханси Флика сегодня разгромила «Валенсию» (7:1) в 21-м туре Ла Лиги.
Последнее поражение «блауграны» датируется 21 декабря. В 2025 году каталонцы одержали 6 побед с общим счетом 28:8 в различных турнирах и один раз сыграли вничью.
29 января «Барселона» примет «Аталанту» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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