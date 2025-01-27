Левандовски забил 17-й гол в Ла Лиге и оторвался от Мбаппе на два мяча. У поляка была безголевая серия в чемпионате с начала декабря

Роберт Левандовски увеличил отрыв от Килиана Мбаппе в списке бомбардиров Ла Лиги.

Нападающий «Барселоны» поразил ворота «Валенсии» на 66-й минуте матча 21-го тура. Ассистировал ему Фермин Лопес.

В последний раз до этого дня поляк забивал в чемпионате 7 декабря. Всего у него 17 голов – больше всех в лиге. Он опережает Килиана Мбаппе («Реал ») на 2 мяча.

Подробно со статистикой 36-летнего Левандовского можно ознакомиться здесь .