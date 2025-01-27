Левандовски забил 17-й гол в Ла Лиге и оторвался от Мбаппе на два мяча. У поляка была безголевая серия в чемпионате с начала декабря
Роберт Левандовски увеличил отрыв от Килиана Мбаппе в списке бомбардиров Ла Лиги.
Нападающий «Барселоны» поразил ворота «Валенсии» на 66-й минуте матча 21-го тура. Ассистировал ему Фермин Лопес.
В последний раз до этого дня поляк забивал в чемпионате 7 декабря. Всего у него 17 голов – больше всех в лиге. Он опережает Килиана Мбаппе («Реал») на 2 мяча.
Подробно со статистикой 36-летнего Левандовского можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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