«Барса» 10 матчей подряд не играет на ноль в Ла Лиге – после 4:0 с «Реалом»
«Барселона» 10 матчей подряд не играет на ноль в Ла Лиге.
Сине-гранатовые принимают «Валенсию» в 21-м туре (6:1, второй тайм). Уго Дуро сократил отставание «Валенсии» на 59-й минуте.
Последний сухой матч в Ла Лиге «Барселона» провела 26 октября – в класико с «Реалом» (4:0).
С тех пор каталонцы сыграли 10 матчей в чемпионате Испании, в каждом из которых пропускали.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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