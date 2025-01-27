«Барса» 10 матчей подряд не играет на ноль в Ла Лиге – после 4:0 с «Реалом»

«Барселона» 10 матчей подряд не играет на ноль в Ла Лиге.

Сине-гранатовые принимают «Валенсию» в 21-м туре (6:1, второй тайм). Уго Дуро сократил отставание «Валенсии» на 59-й минуте.

Последний сухой матч в Ла Лиге «Барселона » провела 26 октября – в класико с «Реалом » (4:0).

С тех пор каталонцы сыграли 10 матчей в чемпионате Испании, в каждом из которых пропускали.