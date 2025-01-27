У «МЮ» 1 удар в створ «Фулхэма» за матч – он стал победным. Общий счет по ударам – 9:4 в пользу лондонцев
«МЮ» лишь раз точно пробил по воротам «Фулхэма».
Команда Рубена Аморима одержала победу в матче 23-го тура АПЛ (1:0) благодаря голу Лисандро Мартинеса на 78-й минуте.
Это был единственный удар в створ у «МЮ» за всю игру. Всего манкунианцы нанесли 4 удара по воротам «Фулхэма».
Лондонский клуб пробил 9 раз, в створ – 3.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт АПЛ
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