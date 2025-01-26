«МЮ» забил «Фулхэму» первым же ударом в створ – на 78-й минуте отличился Лисандро Мартинес

«МЮ» забил «Фулхэму» первым же ударом в створ.

Лисандро Мартинес отличился на 78-й минуте матча 23-го тура АПЛ (1:0, второй тайм).

Это был первый удар «МЮ » в створ ворот «Фулхэма » за матч.