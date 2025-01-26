«МЮ» забил «Фулхэму» первым же ударом в створ – на 78-й минуте отличился Лисандро Мартинес
«МЮ» забил «Фулхэму» первым же ударом в створ.
Лисандро Мартинес отличился на 78-й минуте матча 23-го тура АПЛ (1:0, второй тайм).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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