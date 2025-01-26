Роналду после гола «Аль-Фатеху» и победы «Аль-Насра»: «Мы не оставливаемся»
Криштиану Роналду отреагировал на победу над «Аль-Фатехом».
«Аль-Наср» выиграл матч 17-го тура лиги Саудовской Аравии со счетом 3:1. 39-летний форвард забил на 87-й минуте, замкнув прострел.
«Мы не останавливаемся», – написал португалец после матча.
Роналду с 14 голами возглавил список бомбардиров лиги Саудовской Аравии. Форвард «Аль-Насра» опережает Митровича на 1 мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
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