Адебайор о Роналду: «Тренировки начинались в 10:30, он приезжал в 7:30 – на 3-4 часа раньше! Зачем? Сказал себе, что нужно оставить его в собственном мире, чтобы он мог наслаждаться карьерой»

Эммануэль Адебайор выразил восхищение менталитетом Криштиану Роналду.

«Тренировки начинались в 10:30, а он приезжал в 7:30. Зачем? На три-четыре часа раньше! Я сказал себе, что нужно оставить его в его собственном мире, чтобы он мог наслаждаться футболом и своей карьерой. А сегодня ему 40 лет, он все еще на элитном уровне, играет в футбол, на вершине...

За этим просто невероятно наблюдать. Прекрасный пример. Для меня возможность поиграть с ним, даже если это продлилось всего шесть месяцев… Он знает, с каким уважением я отношусь к его менталитету, к нему как к личности, к его характеру. Он всегда хотел быть лучшим. И для меня это невероятно», – сказал бывший нападающий «Реала » и «Ман Сити».

Адебайор считает Роналду величайшим: «Всегда хочет быть лучшим. На первую тренировку в «Реале» я пришел в 08:45 – радуюсь, я первый. Вдруг слышу звук: «Что это?» «Криштиану уже плавает»