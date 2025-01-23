Гайя о Ямале: «Я сказал, что он сотворит историю, когда впервые увидел его в сборной. Ламин молод, но его потенциал безграничен»

Хосе Гайя оценил потенциал Ламина Ямаля.

«Валенсия » встретится с «Барселоной» в 21-м туре Ла Лиги . Матч состоится 26 января.

«Я не знаю, лучший ли он, но он один из лучших. Я помню, как впервые увидел его в сборной, когда ему было 16 лет, и был поражен. Я сказал, что он сотворит историю, и я думаю, что он именно это и сделает.

Он молод, но его потенциал безграничен. Всегда приятно играть с такими людьми», – сказал защитник «Валенсии».