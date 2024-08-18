Болельщики «Валенсии» аплодировали Ямалю после домашнего поражения от «Барсы». Флик не удивлен: «Фантастический игрок»

Ханс-Дитер Флик назвал Ламина Ямаля фантастическим игроком.

Накануне « » на выезде обыграла «Валенсию» (2:1) в 1-м туре благодаря дублю Роберта Левандовски.

Ямаль отдал результативную передачу на второй гол польского нападающего. 17-летнего футболиста приветствовали аплодисментами на стадионе, в том числе болельщики «Валенсии».

«Фантастический игрок. Я не удивлен, что ему аплодировали на «Месталье».

Он отличный игрок, такие нравятся всем. Так что аплодисменты – это нормально», – заявил главный тренер «Барселоны».

Ямаль навестил раненного ножом отца. Игрока просили не приходить сразу, чтобы не влиять на работу больницы