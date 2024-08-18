Болельщики «Валенсии» аплодировали Ямалю после домашнего поражения от «Барсы». Флик не удивлен: «Фантастический игрок»
Ханс-Дитер Флик назвал Ламина Ямаля фантастическим игроком.
Накануне «Барселона» на выезде обыграла «Валенсию» (2:1) в 1-м туре Ла Лиги благодаря дублю Роберта Левандовски.
Ямаль отдал результативную передачу на второй гол польского нападающего. 17-летнего футболиста приветствовали аплодисментами на стадионе, в том числе болельщики «Валенсии».
«Фантастический игрок. Я не удивлен, что ему аплодировали на «Месталье».
Он отличный игрок, такие нравятся всем. Так что аплодисменты – это нормально», – заявил главный тренер «Барселоны».
Ямаль навестил раненного ножом отца. Игрока просили не приходить сразу, чтобы не влиять на работу больницы
За все вкупе.
Вклад в победу Испании на ЧЕ.
Поддержать малого морально,батяню там его полоснули,приятного мало..
И просто за то что он нормальный скромный пацан
Ямаль продолжает издеваться над хейтерами
Один принес Евро, второй вообще не играл на Евро.
Вот и все, а акция была в благодарность за Евро, не за личные качества.