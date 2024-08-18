Болельщики «Валенсии» аплодировали Ямалю после домашнего поражения от «Барсы». Флик не удивлен: «Фантастический игрок»

Теги Барселона Валенсия Ла Лига болельщики Месталья Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль Футбол

Ханс-Дитер Флик назвал Ламина Ямаля фантастическим игроком.

Накануне «Барселона» на выезде обыграла «Валенсию» (2:1) в 1-м туре Ла Лиги благодаря дублю Роберта Левандовски.

Ямаль отдал результативную передачу на второй гол польского нападающего. 17-летнего футболиста приветствовали аплодисментами на стадионе, в том числе болельщики «Валенсии».

«Фантастический игрок. Я не удивлен, что ему аплодировали на «Месталье».

Он отличный игрок, такие нравятся всем. Так что аплодисменты – это нормально», – заявил главный тренер «Барселоны».

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32 комментария
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Ямаль и сВини оба черные . Но одному аплодируют , а второго ненавидят . Делайте выводы
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Да, потому что он ничего плохого он им не сделал, а самое главное, он внёс огромный вклад в победу Испании на евро, и это в 17 лет. Они ему спасибо говорят за это, считай.
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С уважением,молодцы..
За все вкупе.
Вклад в победу Испании на ЧЕ.
Поддержать малого морально,батяню там его полоснули,приятного мало..
И просто за то что он нормальный скромный пацан
+29
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+28
Ответ Ilya Chistyakov
Комментарий скрыт
Ооо утро а ты ещё трезвый ???
+33
-12
+21
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий скрыт
как кроос и модрич когда-то
+17
-6
+11
Ответ Max Arkhipov
С ростом популярности и хейтеров появится пропорционально, ну и еще один не маловажный факт: Ямаль испанец, играет за сборную, шанса быть освистанным в испании явно меньше.
И прям никак это не связано с мерзопакостным поведением Вини ??!!
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Уже легенда Испании. И это в 17 лет!
Ямаль продолжает издеваться над хейтерами
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Наверное они хотели поддержать его в ситуации с отцом, нет?
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Ответ Max Arkhipov
С ростом популярности и хейтеров появится пропорционально, ну и еще один не маловажный факт: Ямаль испанец, играет за сборную, шанса быть освистанным в испании явно меньше.
Рони тоже был бразильцем
+5
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Ответ Креатив Олисе
До легенды ещё как до луны… Объективнее надо быть Ничего кстати выдающегося вчера не показал
Что в твоём понимание означает "выдающие" от 17-ти летнего игрока? Должен играть как пиковые Роббен с Рибери или может как Роналдиньо?
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Ямаль в свои 17 классно играет , базара нет !!! Но главное чтобы не " перегорел " !!!
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Ответ Анвар Масимов
Ямаль и сВини оба черные . Но одному аплодируют , а второго ненавидят . Делайте выводы
а может быть один из них Испанец и выиграл евро совсем недавно , по этому любят и аплодируют?
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Ответ Анвар Масимов
У фанов РМ совсем крыша уже поехала. Уже не могут отличить футбольные качества от человеческих. Как игрок Вини отличный , как человек полное г...
Если у кого то крыша поехала, так это у тебя. Ты по существу комментария вообще не ответил, перечитай хоть
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий скрыт
У тебя не спросил какой клуб ему надо было выбрать )))
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Где-то плачет Винисиус
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Ответ Анвар Масимов
Ямаль и сВини оба черные . Но одному аплодируют , а второго ненавидят . Делайте выводы
С ростом популярности и хейтеров появится пропорционально, ну и еще один не маловажный факт: Ямаль испанец, играет за сборную, шанса быть освистанным в испании явно меньше.
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и вот столько хорошего должны люди пропустить из-за матч ТВ
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пас был классным, в касание с лета правой
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Ответ zzakichh
как кроос и модрич когда-то
именно, реал это всегда ошибочный выбор
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Ответ skylector
Где-то плачет Винисиус
Зачем Винисиусу плакать?, он прямо сейчас в топ 3 футболистов мира без вариантов, дважды обладатель ЛЧ, Ямалю еще нужно закусить удила и пахать, чтобы достичь его уровня, но даже если достигнет, сомневаюсь, что Винисиус будет страдать по этому поводу, никогда в зависти к кому-то он замечен не был
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Молодец, малой. Может и до Реала дорастёт))
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Ответ RMAD
а может быть один из них Испанец и выиграл евро совсем недавно , по этому любят и аплодируют?
У фанов РМ совсем крыша уже поехала. Уже не могут отличить футбольные качества от человеческих. Как игрок Вини отличный , как человек полное г...
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Ответ Анвар Масимов
Ямаль и сВини оба черные . Но одному аплодируют , а второго ненавидят . Делайте выводы
Один испанец второй нет.
Один принес Евро, второй вообще не играл на Евро.
Вот и все, а акция была в благодарность за Евро, не за личные качества.
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Ответ Nice_Fellow
Наверное они хотели поддержать его в ситуации с отцом, нет?
Сложно разделить апплодисменты в благодарность за чемпионство Испании и поддружку в свзяи с ситуацией с отцом - но в Испании очень трепетно относятся к подобным ситуациям - так что многие именно Ямаля/отца поддерживали.
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Ответ Flow market Victor Mercedes
и вот столько хорошего должны люди пропустить из-за матч ТВ
Зато мы имеем прекрасную возможность наслаждаться бесконечными рекламами этих грабителей-букмекеров….
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