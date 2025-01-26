Если Киммих не продлит контракт с «Баварией», то перейдет в «Реал», а не в «Ливерпуль», скорее всего. Игрок поддерживает связь с главным скаутом «Мадрида» (Кристиан Фальк)

«Реал» – основной вариант Йозуа Киммиха в случае ухода из «Баварии».

По информации журналиста Кристиана Фалька, если полузащитник не подпишет новый контракт с «Баварией», то на данный момент с большей вероятностью перейдет в «Реал», а не в «Ливерпуль ».

Контактным лицом в «Реале », которое интересовалось Киммихом, является главный скаут Хуни Калафат . Обе стороны хотят поддерживать связь.

Соглашение 29-летнего Киммиха с мюнхенским клубом истекает ближайшим летом.