Если Киммих не продлит контракт с «Баварией», то перейдет в «Реал», а не в «Ливерпуль», скорее всего. Игрок поддерживает связь с главным скаутом «Мадрида» (Кристиан Фальк)
«Реал» – основной вариант Йозуа Киммиха в случае ухода из «Баварии».
По информации журналиста Кристиана Фалька, если полузащитник не подпишет новый контракт с «Баварией», то на данный момент с большей вероятностью перейдет в «Реал», а не в «Ливерпуль».
Контактным лицом в «Реале», которое интересовалось Киммихом, является главный скаут Хуни Калафат. Обе стороны хотят поддерживать связь.
Соглашение 29-летнего Киммиха с мюнхенским клубом истекает ближайшим летом.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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