Киммих склоняется к продлению контракта с «Баварией», но не хочет сокращать зарплату

Йозуа Киммих может продлить контракт с «Баварией».

По данным инсайдера Керри Хау, немецкий полузащитник склоняется к подписанию нового договора.

«Бавария » также сохраняет оптимизм в отношении продления контракта Киммиха .

Однако отмечается, что футболист не желает идти на сокращение зарплаты — переговоры идут по поводу «топового контракта».