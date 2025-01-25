Киммих склоняется к продлению контракта с «Баварией», но не хочет сокращать зарплату
Йозуа Киммих может продлить контракт с «Баварией».
По данным инсайдера Керри Хау, немецкий полузащитник склоняется к подписанию нового договора.
«Бавария» также сохраняет оптимизм в отношении продления контракта Киммиха.
Однако отмечается, что футболист не желает идти на сокращение зарплаты — переговоры идут по поводу «топового контракта».
Опубликовано: Sports
Источник: Bayern & Germany
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