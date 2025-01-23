«Реал» не заинтересован в подписании Киммиха. Контактов с хавбеком «Баварии» не было (Marca)

«Реал» не заинтересован в подписании Йозуа Киммиха.

Ранее сообщалось , что полузащитник «Баварии» контактировал с мадридским клубом.

Marca опровергает эту информацию. По сведениям источника, между сторонами не было переговоров – единственное предложение об услугах футболиста осталось без ответа. «Мадрид » не планирует подписывать 29-летнего немца.

Контракт Киммиха с «Баварией» действует до конца этого сезона. Статистику футболиста можно найти здесь .