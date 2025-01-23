  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» не заинтересован в подписании Киммиха. Контактов с хавбеком «Баварии» не было (Marca)
53

«Реал» не заинтересован в подписании Киммиха. Контактов с хавбеком «Баварии» не было (Marca)

«Реал» не заинтересован в подписании Йозуа Киммиха.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Баварии» контактировал с мадридским клубом.

Marca опровергает эту информацию. По сведениям источника, между сторонами не было переговоров – единственное предложение об услугах футболиста осталось без ответа. «Мадрид» не планирует подписывать 29-летнего немца. 

Контракт Киммиха с «Баварией» действует до конца этого сезона. Статистику футболиста можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoЙозуа Киммих
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Играет в Саудовской Аравии и выигрывал ЛЧ. Узнали, кто это?
5 минут назадСпецпроект
Товарищеские матчи. «Зенит» встретится со сборной Иордании, «Ростов» сыграет с «Согдианой», «Локо» уступил «Ульсану»
468 минут назад
Александр Мостовой: «Зенит» может 5 футболистов продать и 10 купить. Если бы такие возможности были у «Пари НН», они бы тоже боролись»
1324 минуты назад
Малафеев о термине «скуф»: «Мое окружение не использует эти выражения. Я призываю своих детей образовываться и не искать модные слова в интернете, а уметь говорить на русском»
1832 минуты назад
«В таких условиях в стране не стоит разбрасываться такими огромными деньгами». Семенов про Луиса Энрике в «Зените»
1634 минуты назад
Суд постановил, что пьяный Бартон напал на жену и ударил по голове в 2021 году. Экс-игрок «Сити» отрицает обвинения, дело продолжается
947 минут назад
Радимов о воспитанниках «Зенита»: «Касадо настолько лучше играет футбол, чем наши Козлов или Вершинин? Нет. Проблема в голове! Ментально не готовы сражаться за место в составе чемпиона»
1055 минут назад
Лапорта намерен придерживаться «красной линии» этим летом: игроки «Барсы», у которых останется меньше года контракта, не будут тренироваться с командой
24сегодня, 13:59
Малафеев о словах Латышонка про 30 тысяч в месяц: «Люди живут, к сожалению, на такие деньги. Это возможно. Но если не сидишь на диване, а что-то делаешь, то точно сможешь зарабатывать больше»
32сегодня, 13:55
Тренер «Хетафе» о словах Флика и Лапорты: «Если относишься неуважительно, то не заслуживаешь уважения. Они оправдываются. Легко быть джентльменом, когда выигрываешь 90% матчей»
24сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
Полузащитник ПАОК Шваб после победы над «Славией»: «Для нас это был как финал. Мы сражались как сумасшедшие»
2 минуты назад
Шалимов о Промесе и «Спартаке»: «У меня сомнения в этой истории. Станкович молчит на эту тему – это красноречиво»
6 минут назад
Жота назвал Рюдигера, Салиба и Силву самыми сложными защитниками: «Тиаго очень умный, Вильям – сочетание интеллекта и силы, Антонио очень агрессивный»
110 минут назад
Аморим о недостатке игровой практики у Каземиро: «Выбираю футболистов по подходящим к матчу параметрам. Хочу играть в футбол, отличающийся от стиля других тренеров»
114 минут назад
Дэвис пропустит 4-6 недель. Защитник «Баварии» травмировал бедро в матче с «Фейеноордом» (Bild)
120 минут назад
«Ростов» хочет подписать Погостнова, Морозова или Чистякова в случае ухода Осипенко или Сако зимой. Защитников «Локо» могут обменять на Голенкова («Чемпионат»)
135 минут назад
«Брентфорд» арендовал защитника «Фиорентины» Кайоде с опцией выкупа за 16 млн евро
342 минуты назад
Энрике о Хвиче: «Не знаю, когда он начнет играть, зависит от тренировок. Он в отличной форме, его характеристики подходят нашему стилю»
353 минуты назад
Глава профсоюза футболистов сообщил о задержках по зарплатам в «Химках»: «Мы отслеживаем эту тему. Не знаю, какие есть претензии к Садыгову, от его судьбы будет многое зависеть»
2сегодня, 13:54
«Краснодар» не подпишет Мартино. Сделка с «Ньюэллс Олд Бойз» по защитнику сорвалась (Sport24)
2сегодня, 13:42
Рекомендуем