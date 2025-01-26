«Милан» почтил память Кобе Брайанта, погибшего вместе с дочкой и еще 7 людьми при крушении вертолета 5 лет назад: «Навеки в наших сердцах»
«Милан» напомнил болельщикам, что 5 лет назад не стало Кобе Брайанта.
Легендарный атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета. На борту также были дочка экс-баскетболиста и еще 7 человек.
«Ты навеки в наших сердцах, тебя всегда будет не хватать», – говорится в сообщении в твиттере итальянского футбольного клуба.
Изображение: x.com/acmilan
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Милана»
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