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«Милан» почтил память Кобе Брайанта, погибшего вместе с дочкой и еще 7 людьми при крушении вертолета 5 лет назад: «Навеки в наших сердцах»

«Милан» напомнил болельщикам, что 5 лет назад не стало Кобе Брайанта.

Легендарный атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета. На борту также были дочка экс-баскетболиста и еще 7 человек.

«Ты навеки в наших сердцах, тебя всегда будет не хватать», – говорится в сообщении в твиттере итальянского футбольного клуба.

Изображение: x.com/acmilan

5 лет назад разбился Кобе. Как и почему все это случилось

8 самых важных матчей в карьере Кобе. Воля и характер, которые не измеришь цифрами

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Милана»
logoМилан
logoсерия А Италия
logoКобе Брайант
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