«Краснодар» близок к продаже Арутюняна «Академии Пушкаша». Согласовываются детали («Чемпионат»)

Георгий Арутюнян близок к переходу в чемпионат Венгрии.

«Чемпионат» сообщает, что 20-летний защитник сборной Армении, вероятно, уйдет из «Краснодара » в «Академию Пушкаша».

«Стороны согласовывают детали, это будет полноценный трансфер», – отметил источник.

Воспитанник академии «быков» провел в Мир РПЛ 6 матчей, в том числе 4 в этом сезоне. Подробно со статистикой Арутюняна можно ознакомиться здесь .