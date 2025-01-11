«Краснодар» близок к продаже Арутюняна «Академии Пушкаша». Согласовываются детали («Чемпионат»)
Георгий Арутюнян близок к переходу в чемпионат Венгрии.
«Чемпионат» сообщает, что 20-летний защитник сборной Армении, вероятно, уйдет из «Краснодара» в «Академию Пушкаша».
«Стороны согласовывают детали, это будет полноценный трансфер», – отметил источник.
Воспитанник академии «быков» провел в Мир РПЛ 6 матчей, в том числе 4 в этом сезоне. Подробно со статистикой Арутюняна можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем