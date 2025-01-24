«Краснодар» не подпишет Мартино. Сделка с «Ньюэллс Олд Бойз» по защитнику сорвалась (Sport24)
Анхело Мартино не перейдет в «Краснодар» в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что «быки» предлагали за защитника «Ньюэллс Олд Бойз» 1 миллион евро. Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 миллиона евро.
«Сделка «Краснодара» по защитнику «Ньюэллс» Мартино сорвалась.
Клуб не собирается искать игрока на фланг, так как не продал одного из легионеров на этих позициях», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
В прошлом сезоне Мартино провел за аргентинский клуб 37 матчей. Со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем