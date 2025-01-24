«Краснодар» не подпишет Мартино. Сделка с «Ньюэллс Олд Бойз» по защитнику сорвалась (Sport24)

Анхело Мартино не перейдет в «Краснодар» в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось , что «быки» предлагали за защитника «Ньюэллс Олд Бойз » 1 миллион евро. Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 миллиона евро.

«Сделка «Краснодара » по защитнику «Ньюэллс» Мартино сорвалась.

Клуб не собирается искать игрока на фланг, так как не продал одного из легионеров на этих позициях», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

В прошлом сезоне Мартино провел за аргентинский клуб 37 матчей. Со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь .