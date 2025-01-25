Гонсалес хочет покинуть «Краснодар». Защитником интересуются в Бразилии и Уругвае
Джованни Гонсалес хочет покинуть «Краснодар».
По данным Olheiro Sudaca, уругвайский защитник намерен вернуться в Южную Америку.
Гонсалесом интересуются в Бразилии, один клуб из штата Сан-Паулу, другой – с юга страны. Интерес также проявляет уругвайский «Пеньяроль».
Джованни перешел в «Краснодар» прошлым летом из «Мальорки». Он принял участие в 14 матчах во всех турнирах.
Опубликовано: Sports
Источник: Olheiro Sudaca
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