Онугха вернулся в «Вайле» на правах аренды через 5 месяцев после перехода в «Копенгаген» за 1,2 млн евро
«Копенгаген» отдал Германа Онугху в аренду.
28-летний российский нападающий проведет остаток сезона в «Вайле» из чемпионата Дании, сообщила пресс-служба «Копенгагена».
Столичный клуб приобрел Онугху у «Вайле» в начале сентября за 1,2 млн евро. Герман подписал двухлетний контракт.
В текущем сезоне экс-игрок «Краснодара» и «Рубина» сыграл 13 матчей и забил 3 гола.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Копенгагена»
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