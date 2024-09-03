Онугха перешел в «Копенгаген» и подписал контракт на 2 года. «Вайле» получил 1,2 млн евро за российского форварда
Герман Онугха перешел в «Копенгаген» и подписал контракт на 2 года.
«Вайле» получил за 28-летнего российского форварда 1,2 миллиона евро, как сообщает Иван Карпов.
В прошлом сезоне Онугха стал лучшим бомбардиром датской лиги с 15 голами в 31 матче.
В текущем сезоне экс-игрок «Краснодара», «Тамбова» и «Рубина» забил 3 мяча в 6 играх чемпионата Дании.
«Копенгаген» в этом сезоне выступит в основном турнире Лиги конференций УЕФА.
Фото: сайт «Копенгагена».
ОНУГХА, ДАВАЙ-КА!