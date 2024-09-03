Онугха перешел в «Копенгаген» и подписал контракт на 2 года. «Вайле» получил 1,2 млн евро за российского форварда

Теги высшая лига Дания Копенгаген Вайле трансферы Герман Онугха Лига конференций УЕФА Футбол

Герман Онугха перешел в «Копенгаген» и подписал контракт на 2 года.

«Вайле» получил за 28-летнего российского форварда 1,2 миллиона евро, как сообщает Иван Карпов. 

В прошлом сезоне Онугха стал лучшим бомбардиром датской лиги с 15 голами в 31 матче. 

В текущем сезоне экс-игрок «Краснодара», «Тамбова» и «Рубина» забил 3 мяча в 6 играх чемпионата Дании. 

«Копенгаген» в этом сезоне выступит в основном турнире Лиги конференций УЕФА.

Фото: сайт «Копенгагена». 

10 комментариев
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Из Пензенской любительской лиги в Еврокубки, неплохо!
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Неплохой карьерный рост, из одного из аутсайдеров перешёл в один из грандов датского футбола, в еврокубках есть шанс пошуметь, а там может и клуб из более серьезного чемпионата заинтересуется, вон в последние дни окна как раз Копенгаген продал нападающего в Реал Сосьедад Захаряна!
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+11
Ответ RokeSantaCruz
Почему в России так туго с голами было? Неужели Датские защитники не могут справиться с тем, с чем справлялись наши аутсайдеры
По сравнению с датской лигой российские защитники точно не аутсайдеры
+8
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+6
А теперь классическое!
ОНУГХА, ДАВАЙ-КА!
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Ответ memes_sport
А теперь классическое! ОНУГХА, ДАВАЙ-КА!
Плясать выходи
+4
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+4
Успехов ему. Копенгаген - иногда шумит в Еарокубках
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+3
Ответ Милдронат Бромантанов
Неплохой карьерный рост, из одного из аутсайдеров перешёл в один из грандов датского футбола, в еврокубках есть шанс пошуметь, а там может и клуб из более серьезного чемпионата заинтересуется, вон в последние дни окна как раз Копенгаген продал нападающего в Реал Сосьедад Захаряна!
Вряд ли, 28 лет как-никак
+3
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Круто,удачи!
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