Онугха перешел в «Копенгаген» и подписал контракт на 2 года. «Вайле» получил 1,2 млн евро за российского форварда

Герман Онугха перешел в «Копенгаген» и подписал контракт на 2 года.

« » получил за 28-летнего российского форварда 1,2 миллиона евро, как сообщает Иван Карпов.

В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром датской лиги с 15 голами в 31 матче.

В текущем сезоне экс-игрок «Краснодара», «Тамбова» и «Рубина» забил 3 мяча в 6 играх чемпионата Дании.

«Копенгаген» в этом сезоне выступит в основном турнире УЕФА.

Фото: сайт « ».