За Шапи «Канзас» готов заплатить «Арису» от 2 до 2,5 млн долларов (Legalbet)
«Канзас-Сити» серьезно настроен на приобретение Магомеда-Шапи Сулейманова.
Legalbet утверждает, вингер «Ариса» стал главной целью клуба МЛС. Американская команда, ведущая «активную работу по поиску футболистов в Восточной Европе», готова заплатить за 25-летнего россиянина от 2 до 2,5 млн долларов.
В этом сезоне воспитанник «Краснодара» провел 12 игр в чемпионате Греции и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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