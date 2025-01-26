За Шапи «Канзас» готов заплатить «Арису» от 2 до 2,5 млн долларов (Legalbet)

«Канзас-Сити» серьезно настроен на приобретение Магомеда-Шапи Сулейманова.

Legalbet утверждает, вингер «Ариса » стал главной целью клуба МЛС . Американская команда, ведущая «активную работу по поиску футболистов в Восточной Европе», готова заплатить за 25-летнего россиянина от 2 до 2,5 млн долларов.

В этом сезоне воспитанник «Краснодара» провел 12 игр в чемпионате Греции и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .