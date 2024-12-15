Шапи получил красную на 96-й минуте с «Пансерраикосом» – после замены. «Арис» победил и поднялся на 3-е место в чемпионате Греции

Хавбека «Ариса» удалили против «Пансерраикоса» (1:0) в матче чемпионата Греции.

Магомед-Шапи Сулейманов , к тому моменту уже покинувший поле, возмутился поведением защитника соперника Джейсона Дэвидсона, за что получил второе предупреждение – на скамейке запасных. Сулейманов пытался поговорить с судьей Фотисом Полихронисом, но одноклубники сдержали игрока.

Шапи отыграл 67 минут и отметился желтой карточкой на 40-й минуте за фол на игроке «Пансерраикоса». Напомним, начало сезона-2024/25 россиянин пропустил из-за 6-матчевого бана за нападение на девушку-судью после финала Кубка Греции против «Панатинаикоса» (0:1).

«Арис» благодаря победе поднялся на 3-е место чемпионата Греции, но может опуститься обратно на пятое в случае победы «Панатинаикоса» в своем матче. Следующую игру «Арис» проведет 23 декабря на выезде против «Астераса», Сулейманов не сыграет из-за дисквалификации.