Шапи получил красную на 96-й минуте с «Пансерраикосом» – после замены. «Арис» победил и поднялся на 3-е место в чемпионате Греции
Магомед-Шапи Сулейманов, к тому моменту уже покинувший поле, возмутился поведением защитника соперника Джейсона Дэвидсона, за что получил второе предупреждение – на скамейке запасных. Сулейманов пытался поговорить с судьей Фотисом Полихронисом, но одноклубники сдержали игрока.
Шапи отыграл 67 минут и отметился желтой карточкой на 40-й минуте за фол на игроке «Пансерраикоса». Напомним, начало сезона-2024/25 россиянин пропустил из-за 6-матчевого бана за нападение на девушку-судью после финала Кубка Греции против «Панатинаикоса» (0:1).
«Арис» благодаря победе поднялся на 3-е место чемпионата Греции, но может опуститься обратно на пятое в случае победы «Панатинаикоса» в своем матче. Следующую игру «Арис» проведет 23 декабря на выезде против «Астераса», Сулейманов не сыграет из-за дисквалификации.
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