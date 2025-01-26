«Барселона» больше не будет публиковать отступные за игроков, чтобы не помогать конкурентам

«Барселона» изменила подход к публикации сведений о контрактах футболистов.

Mundo Deportivo отмечает, что каталонцы решили больше не информировать широкую публику о размере отступных. Это уже проявилось в случае с Рональдом Араухо, подписавшим договор сроком до 2031 года. О том, что летом уругвайца можно будет купить за 65 млн евро, можно было узнать только из прессы , официально об этом не сообщалось.

В «Барселоне» считают, что не следует давать другим клубам, в особенности соперничающим с ней, слишком много информации. Если кто-то захочет получить определенные сведения, придется выходить на связь с «блауграной».